Au delà de cette mer de nuage; trop indications sur les conditions locales pour ne pas partager cette photo.

En partant de la gauche,la montagne de Céüse attaquée pas des cumulus très précoces, impatients de monter à l'assaut de cette falaise pour préparer un éventuel orage? Puis au dessus de la gloire quelque peu lointaine(et son très discret arc blanc à droite), l'évaporation de la mer par effet de Foehn laissant le ciel clair au dessus de Gap; puis plus à droite un rotor déferlant de la bordure est du Dévoluy. Cette couche de stratus est probablement présente dès la cuvette grenobloise .

La photo n'est plus en temps réel ...depuis le ciel s'est chargé et est devenu très menaçant