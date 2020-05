Avant l'orage

Appareil Panasonic

DC-FZ82

Exposition 1/800 sec

Ouverture f/4.0

Focale 3.6 mm

ISO 80

Programme Paysage

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Windows Photo Editor 10.0.10011.16384

Photo prise vers 17H au lieu dit Chantebelle au Nord-Ouest du village (à 900m à vol d'oiseau). Avec vue sur vers l'Ouest : la vallée de L'Aiguebrun et les falaises au centre de l'image sont les fameuses falaises de Buoux à 100m au dessus du vide mondialement connues des amateurs et professionnels d'escalade. Et au fond de l'image le Petit Luberon.



Pas de vent. Temps couvert avec un risque d'orage en fin d'après-midi, mais en ce moment cela arrive pratiquement tous les jours, mais les impacts sont toujours à plus de 15km. Mais depuis quelques minutes (il est 17H50) il tombe quelques gouttes, et sur les radars on voit qu'il pleut bien au Sud du Luberon (nous sommes face Nord), et je viens même d'entendre quelques coups tonnerre au loin (mais je pense moins de 15km à environ 8-10km), vers le Sud-Ouest (Sud du Petit Luberon)… Mais cela semble se diriger vers Cavaillon (vers le Nord-Ouest) et non vers Sivergues…



Min/Max du jour : 9°C/19°C



Pluviométrie mai 2020 : 70mm (2019 : 20mm ; 2018 : 210mm)



Vigilances :

MétéoFrance (84) : Jaune orages (14H-22H)

Qualité de l'air (AtmoSud) : Bon (40/100)