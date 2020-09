Toujours des averses et encore plus de fraîcheur !

C'est vraiment une traîne active d'air froid avec succession d’éclaircies et d'averses .

Froid oui car pour l'instant le thermomètre n'a pas fait mieux que 13.1°C lorsque le soleil se montre sinon, on reste plus souvent autour de 11°C , ça change de la semaine dernière !