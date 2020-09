Météo très automnale

Dim. originale 4608*2184px

Appareil samsung

SM-G975F

Exposition 1/3136 sec

Ouverture f/2.2

Focale 1.8 mm

ISO 50

Programme Automatique

Mesure Moyenne centrée

Flash No Flash

Logiciel G975FXXU8DTH7

GPS 49.5°N, 0.09°E

La nuit dernière a été très agitée sur la cité Océane. Vers 4h30 du matin, un trombe marine est venu impactée la plage du Havre. Les dégâts sont très importants : cabanes de plage détruites, des terrasses de restaurants ont été soufflés ainsi que quelques commerces en ville. La tornade a continue sa route en ville et les dégâts étaient bien visibles : arbres arrachés, murs et autres projectiles retrouvés des centaines de mètres plus loin.



La journée a été agitée avec de nombreux grains qui ont touchés la côte ce matin et le temps était plus clément dans l'après-midi. Les températures relevées à l'ombre sont de : 10°C à 8h, 13°C à 13h.