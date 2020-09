Premières neiges

Bonjour à tous,



La photo est prise à côté de ma StatIC à Osséja, le photographe est la personne qui héberge la station et qui me tient régulièrement informé des événements météo. Comme j'aime bien la neige, il m'envoie régulièrement des photo en hiver. Il n'a pas manqué l’événement aujourd'hui avec ce premier coup de blanc assez précoce !



La vue donne vers le Nord où l'on voit au centre la vallée du Carol qui s'enfonce vers la station de Porté-Puymorens et le col du Puymorens.



Situation classique d'hiver ou le mauvais temps persiste au Nord, sur le massif du Carlit, en Andorre et en Capçir alors que sur le plateau Cerdan le soleil est au rendez-vous, là où est située la StatIC d'Osséja.



Bonne journée à tous