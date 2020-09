Mistral noir (169km/h et premières neiges au Ventoux)

Appareil Panasonic

DC-FZ82

Exposition 1/320 sec

Ouverture f/4.9

Focale 18.8 mm

ISO 80

Programme Paysage

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Windows Photo Editor 10.0.10011.16384

Vue sur le Ventoux depuis Sivergues.

Vent fort, timides éclaircies, environ 12°C et 1005 hPa à mon GPS à l'heure et au lieu de la photo.



Gros contraste par apport à mi-septembre où il a fait jusqu'à 36°C en plaine, avec premièrement depuis le week-end dernier est enfin arrivée la pluie (81mm sur septembre), assez pour quasiment mettre un terme à la sécheresse. Deuxièmement depuis hier un gros refroidissement et un fort mistral.

Pour le mistral à Sivergues ce dernier a soufflé à environ 80km/H, mais localement 90-100km/h sur les crêtes du Luberon cette nuit, il s'est petit à petit calmé dans la journée. Contrairement à d'habitude, ce dernier était plus présent sur les reliefs de l'Est 84, qu'en vallée du Rhône (Avignon).

Voici quelques valeurs :

- 168.8km/h au sommet du Ventoux (1912m)

- ≈ 110-120km/h sur les crêtes du plateau d'Albion et des Monts de Vaucluse (600-1300m)

- ≈ 100-110km/h sur les crêtes du Grand Luberon (850-1125m)

- 100km/h à Murs (488m)



Coté thermomètre il fait également froid pour la saison (c'est n'est pas non plus exceptionnel), pour les températures minimales, les premières gelées ont eu lieu hier sur le Ventoux, ce matin elle sont descendues jusqu'à 1300m (-3.6°C au sommet du Ventoux, le record est de -6°C).

Le plus impressionnant c'est que depuis hier, la température n'est plus passée au dessus de 0°C au Ventoux, ce qui n'est plus arrivé pour un mois de septembre depuis 1960 (attention manque de données entre 1967 et 2015). Mieux encore, aujourd'hui la température maximale du Ventoux était de -1.5°C, et il s'agit d'un record pour la température maximale la plus basse pour septembre (ancien record : -1°C).



Hier ont même eut lieu les premières neiges sur le géant de Provence, avec un léger saupoudrage, même pas visible sur la photo.



Avec ce vent et ces température le ressenti est glacial, au plus froid nous avons eu un Windchill d'environ 0°C pour Sivergues et de -17°C au Ventoux.



Demain les minimales devraient être encore un peu plus froide qu'aujourd'hui, le mistral devrait lui légèrement se calmer.



Min/max du jour pour Sivergues (565m) : 5,5°C/13°C



Vigilances :

MétéoFrance (84) : Vert

Qualité de l'air (AtmoSud) : Bon