Croissant du dimanche matin

Belle surprise: révélant la présence de cirrus,un petit arc de Parry surmonte le soleil sortant au dessus des sommets du massif de l'Ubaye.

Ce n'est pas souvent...

(en regardant plus tôt il aurait été plus grand ... "le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt")

Depuis le ciel s'est couvert:7 octas d'Ac et As; un temps de neige !