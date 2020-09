Eté - hiver sans transition

Appareil Panasonic

Quelle brutalité atmosphérique en 3 jours ! Le Béarn est passé de près de 30° à moins de 9° sous les averses de grêle ! Plus de 75 mm tombés pendant l'épisode et surtout une neige abondante sur tous les sommets pyrénéens au-dessus de 1500 m !

Le choc est assez violent pour l'organisme qui se prélassait sur les plages il y a moins d'une semaine.

En bas, la végétation ne trompe pas. Nous sommes encore en été. Le vert domine sans partage mais là-haut, c'est la candeur de l'hiver qui s'étale comme une mer blanche.

Ce matin, le ciel s'ouvre enfin à travers le brouillard et par delà les coteaux et offre ces perspectives sur le pic du Montagnon et le Mail massibé (1973 m).