Mistral frais

La bascule d'un temps estival à celui d'une fin d'automne perdure en ce début de semaine avec la persistance d'un mistral soutenu et bien trop frais pour la saison. Avec des températures oscillant entre une douzaine et une vingtaine de degrés sur l'agglomération marseillaise, nous sommes encore autour de 6 degrés en dessous des moyennes saisonnières.

Le ciel provençal a toutefois laissé une large place au soleil, parmi quelques cumulus, altocumulus et lenticulaires.



Photo prise depuis la colline de la Garde.