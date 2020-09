Ciel clair sur la côte varoise

Dim. originale 2048*1536px

Appareil SAMSUNG

GT-S5610

Exposition 1/613 sec

Ouverture f/2.7

Focale 3.43 mm

ISO 50

Programme Priorité ouverture

Mesure Moyenne centrée

Flash Red Eye, Auto-Mode

Logiciel S5610XXME1

Chute du vent et retour d'un temps ensoleillé sur la côte varoise, bien que bien plus frais qu'il y a encore 15 jours avec des températures ne dépassant plus 22-23°C en journée et des matinées fraîches, l'automne semble bien là désormais.



En attendant de nouvelles fortes pluies annoncées pour cette fin de semaine, cette année contrairement aux précédentes les précipitations de septembre ont permis à la végétation de reprendre vie après un été chaud et très sec.



Vue depuis les hauteurs de Hyères, au loin au centre l'île de Port-Cros, à gauche le Levant et à droite l'extrémité orientale de Porquerolles.