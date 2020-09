Retour au calme

Dim. originale 3968*2976px

Appareil HUAWEI

PRA-LX1

Exposition 1/50 sec

Ouverture f/2.2

Focale 3.83 mm

ISO 50

Programme Automatique

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel PRA-LX1 8.0.0.402(C432)

GPS 43.28°N, 5.37°E

Altitude GPS 176m

Après plusieurs jours de Mistral frais, le vent est enfin redevenu plus discret aujourd'hui (en témoigne la mer seulement ridée entre l'archipel du Frioul et la Corniche), et le ressenti était bien plus agréable à la faveur d'un ensoleillement généreux. Seul le coucher de soleil dévoile la strate nuageuse qui concerne les régions plus septentrionales, à droite de la photo.



Ce milieu de semaine s'annonce donc bien agréable, notamment demain, même s'il ne s'agit que d'une transition avant le retour d'un temps bien agité pour la fin de semaine avec un flux cette fois méridional et perturbé.