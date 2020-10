Ça va souffler !

La tempête Alex, ainsi nommée par Météo-France, devrait toucher le nord-ouest de la France dans la nuit de jeudi à vendredi. Si la localisation est encore imprécise, elle devrait impacter en premier lieu la Bretagne-sud et les Pays de Loire avant de remonter vers le Cotentin. Des rafales d'au moins 130 km/h, possiblement 150 à 160 km/h voire localement plus sont modélisées près et sur les côtes des régions citées. Plus à l'intérieur, ces mêmes rafales atteindraient les 100 à 120 km/h, localement plus. À l'arrière, des lignes de grains avec orages ou fortes averses pourraient générer de violentes rafales de vent sur tout l'arc atlantique. Ces fortes rafales, possibles du Finistère jusqu'à la Gironde, peuvent dépasser les 100 km/h dans l'intérieur des Charentes et de la Vendée. Avec ce vent violent, de fortes pluies tomberont et les orages ou averses à l'arrière du front froid pourront être très pluvieux. Dans un second temps, le temps se déstabiliserait franchement sur l'extrême sud-est, où orages, très fortes pluies et vents forts s'inviteront.