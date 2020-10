Toujours en marge de l'instabilité

Dim. originale 3968*2976px

Ce dimanche fut, notamment dans l'après-midi, très bien ensoleillé sur Marseille et donc sans la moindre précipitation, comme la veille.

Le petit vent marin repoussait les cumulus qui se développaient plus loin sur les reliefs, et une relative douceur fut de mise avec de 19 à 20 degrés de température maximale.

Des conditions idéales pour aller s'aérer dans le Parc National des Calanques.



Photo prise depuis le domaine de Luminy en direction du Nord.