Appareil FUJIFILM

X-T20

Exposition 1/250 sec

Ouverture f/1

Focale 12 mm

ISO 200

Objectif 12.0 mm

Programme Priorité ouverture

Mesure Multi-segment

Photographe G. Louys-Jupiter

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Lightroom 5.7.1 (Windows)

Cette fois-ci le soleil émerge véritablement, entre deux bandes nuageuses. Notez la rapide évolution de l'aspect du ciel, même si la couleur se maintient globalement.

9°/10° et vent relativement faible, pour changer.

La pluie fut une nouvelle fois assez copieuse la veille et la nuit dernière, de l'ordre de 10 mm à la station MF de SHSH, mais plutôt dans les 15 mm au niveau de la ville d'Avesnes située à peine plus au sud et du coup davantage sur la trajectoire du défilé des averses les plus intenses.



Don't think (TCB inside) ?

http://hithlum-on-earth.skyrock.com/

https://www.facebook.com/Hithlum.on.Earth/

https://500px.com/gxxiii



Bonne journée à tous !