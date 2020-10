Clarté occidentale

Appareil FUJIFILM

X-T20

Exposition 1/125 sec

Ouverture f/1

Focale 12 mm

ISO 200

Objectif 12.0 mm

Programme Priorité ouverture

Mesure Multi-segment

Photographe G. Louys-Jupiter

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Lightroom 5.7.1 (Windows)

En tournant le dos au lever il est possible de constater que nous pouvons nous attendre à un petit moment de soleil (et de relative douceur aussi, par la même occasion). On peut donc parler pour la journée qui vient de répit relatif et incontestablement bienvenu, tant nous venons d'enchaîner les journées grises de bout en bout depuis trois semaines.

Sans omettre le vent, l'humidité et la fraîcheur, bien entendu !



The Sunshine Underground (TCB inside) ?

Bonne journée à tous !