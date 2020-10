Traîne peu active

Dim. originale 3264*2448px

D'éphémères éclaircies se sont développées cet AM dans le ciel Bressan après de brefs épisodes de bruine en matinée.

Les températures sont faibles pour la saison depuis le début du mois, surtout au niveau des maximales : Tn 10.7°, Tx 15.9° ce mercredi.

Dans ces conditions l'évapotranspiration marque le pas, elle qui a atteint un niveau record cette année, et les 174mm de pluie de ces 20 deniers jours sont tout bénéfice pour enfin résorber la sécheresse de surface. En moins d'un mois le déficit pluviométrique annuel est passé de 176mm à 39mm. Octobre atteint déjà 83mm vs 96mm de moyenne sur 18 ans pour le mois complet.