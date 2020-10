Embrasement Niçois

Logiciel Adobe Photoshop CS3 Macintosh

Malgré la catastrophe de la semaine passée encore sur toutes les lèvres, il ne faut pas oublier que le département des Alpes-Maritimes possède de nombreux atouts et notamment des paysages à couper le souffle.



Présent sur le secteur pour raisons pros, l'on peut constater que le pont aérien entre Nice et l'arrière pays se poursuit avec le passage incessant d'hélicoptères de l'armée, de la sécurité civile et du PGHM.



Mais l'espoir est également présent. Au travers de ce cliché comme au travers de tous les élans de solidarité se mettant en place un peu partout en France.