Lever de soleil (massif de l'étoile à l'horizon)

Appareil Canon

Canon EOS 700D

Exposition 1/200 sec

Ouverture f/8

Focale 300 mm

ISO 100

Objectif EF70-300mm f/4-5.6 IS II USM

Programme Manuel

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop CS3 Windows

En ce moment le soleil se lève au milieu du massif de l'Étoile, situé au nord de Marseille. On aperçoit à gauche son point culminant la Tête du Grand-Puech (sommet arrondi, 779 mètres), plus près du soleil le Pilon du Roi (pic, 710 mètres).

Sur la droite ce sont les sommets de la Grande Étoile et de l'Étoile (590 et 652 mètres).