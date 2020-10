Encore une belle journée !

Logiciel Adobe Photoshop CS3 Macintosh

Très belle et douce journée aussi sur la French Riviera avec un thermomètre monté jusqu'à 22°.



Le petit voile nuageux du soir me laissait penser qu'un nouvel embrasement été possible. ll ne sera pas à la hauteur de celui de la veille mais de toute beauté quand même avec une certaine douceur au moment du cliché.



Profitons avant le rafraîchissement prévu dimanche.



Bonne soirée !