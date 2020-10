Brouillard matinal dans le Luberon

Appareil Panasonic

DC-FZ82

Exposition 1/1000 sec

Ouverture f/4.5

Focale 5.3 mm

ISO 80

Programme Paysage

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Windows Photo Editor 10.0.10011.16384

Ce matin environ 8°C en minimale. Le brouillard a du mal à se lever, mais il devrait partir cet après-midi avec l'arrivée du mistral.



Sur la photo vue sur le brouillard présent dans les combes montant aux crêtes du Luberon.

Luberon dont un reportage va être diffusé demain 12h55 sur France 3 PACA, avec au programme des coins peu connus tels que le c½ur du massif, sur les crêtes, dans la vallée de l'Aigue Brun à Sivergues et Buoux. Car en effet à chaque reportage sur le Luberon, cela parle des grands villages très touristiques (Gordes, Roussillon...), mais jamais du massif en lui même.



Pluviométrie octobre 2020 (en cours) : 37mm



Bilan climatique de septembre 2020 pour Sivergues à venir.



Retour sur les intempéries du week-end dernier pour Sivergues.

Le 2 octobre, en lien avec la tempête ''Alex'', un épisode méditerranéen se met en place, le Vaucluse est placé en vigilance orange orages (2eme vigilance orange pour le département en 2020), et jaune pour le vent, pluie-inondation, et crues pour l'Aygues et l'Ouvèze à 6H et le Calavon est ajouté à 16H (mais finalement il n'y a eu quasiment aucune réaction des cours d'eau). En effet, des orages parfois fort se sont produits. Ils étaient accompagnés de fortes rafales de vent : environ 60-80km/h en plaine ; environ 80km/h pour Sivergues, mais localement 100km/h ; 100km/h sur les crêtes du petit Luberon ainsi qu'au Mont Serein sur la face nord du Ventoux, et 148km/h au sommet de ce dernier. Coté pluviométrie sur environ 24H, les données sont très inégalitaires, pour Sivergues on relève 25mm ; en moyenne entre 5 et 15mm sur la partie Sud-Luberon ; entre 15mm et 35mm dans la vallée du Rhône, le Conta, la vallée d'Apt, le Luberon et les Monts de Vaucluse ; entre 35 et 50mm sur le plateau d'Albion ; et environ 130mm à 150mm sur le Ventoux.

Le Vaucluse a moins été touché que les départements voisins (04-05-07-26-83), mais surtout beaucoup moins que ce qui s'est passé dans les Alpes-Maritimes.



Vigilances :

MétéoFrance (84) : Vert

Qualité de l'air (AtmoSud) : Bon