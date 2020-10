Soleil sur la Méditerranée

Appareil Panasonic

DMC-FZ38

Logiciel GIMP 2.10.20

Soleil en Provence et température de saison d'environ 21°C en bas, mais beaucoup plus fraîche en altitude avec un fort mistral à 60 km/h.



Vue depuis le pic de Bertagne à l'extrémité ouest du massif de la Sainte-Baume (1042 m), à gauche la Méditerranée au niveau de la Ciotat, au centre Aubagne, et tout au fond la rade de Marseille.