sensations hivernales.

Dans le massif du Dévoluy le vent souffle fort(114 maxi à 2000m) et l'indice windshill oscille entre -10° et -13°. sur le sentier de nombreux petits ice-pipes , et sur cette tige d'alchémille on voit nettement un premier dépôt de givre transparent d'eau puis ,dans la même direction, une 2° couche de givre blanc.

derrière, les nuages venant du nord sont nombreux mais se désagrègent rapidement au sud du massif .