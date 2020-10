Dim. originale 3968*2976px

Le Mistral, moins fort qu'hier, reste toutefois encore sensible sur Marseille dans une masse d'air sèche et fraîche. Cela assure, comme hier un ciel limpide, avec la présence de quelques bancs de cirrus défilant à l'ouest sur le Golfe du Lion.



Photo prise depuis le nord de Marseille sur les pentes du massif de l'Étoile. Au loin à gauche, on distingue une partie de la ville, puis l'archipel du Frioul au centre de la rade.