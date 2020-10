Appareil Canon

Canon EOS 6D

Exposition 1/1600 sec

Ouverture f/6.3

Focale 15 mm

ISO 320

Objectif 15mm

Programme Manuel

Mesure Partiel

Photographe KLEIN-Simon

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Lightroom Classic 9.4 (Windows)

L'automne s'installe progressivement en Alsace avec des matinées de plus en plus brumeuses et fraiches. Le brouillard s'installe également de plus en plus comme ce matin avec des vallées et la plaine recouverte de brouillard. Les quelques collines un peut plus hautes de parfois 100/150m émergent de celui-ci. Au fond à droite les Vosges.