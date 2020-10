Gloire sur mer de nuage

conditions idéales: fraîcheur et vent calme et soleil.

la nappe de stratus s'assèche lentement et le soleil apparait pour créer la gloire ,accompagnée par moment d'un arc blanc dont on voit à peine la base gauche.

cette mer de nuage s'arête aux cols de Bayard et Manse et laisse admirer le paysage vers le sud et la ville de Gap dans sa cuvette, conditions typiques par vent du nord sur la région.

le sol et les clôtures sont givrés , l'épaisseur de dépôt atteint 4 cm par endroits .