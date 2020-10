Appareil Panasonic

DMC-FZ72

Exposition 1/250 sec

Ouverture f/2.8

Focale 3.58 mm

ISO 320

Programme Automatique

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Ver.1.0

Une forte et durable averse de pluie et de grésil se prépare, 6 mm de relevés sous cette averse. Température de 10°C, humidité de 91% et pression de 1011 hPa à son passage. Il est tombé 12 mm d'eau aujourd'hui au Mans et le temps est toujours aussi frais, un temps digne d'un mois de novembre qui va enfin casser la série de 15 mois excédentaires niveau températures et de 7 mois déficitaires niveau précipitations.