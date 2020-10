Appareil Canon

Canon EOS 500D

Exposition 1/80 sec

Ouverture f/5

Focale 73 mm

ISO 100

Objectif TAMRON 18-200mm F/3.5-6.3 DiII VC B018

Programme Automatique

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Lightroom Classic 8.1 (Windows)

Sur ma commune de St-Jean-des-Bois, aux confins de l'Orne et de la Manche, le brouillard s'est attardť ce matin. Le soleil vaillant darde ses rayons sur les feuillages automnaux des hÍtres, chÍnes et ch‚taigniers du Bocage et dissipe peu ŗ peu les relents brumeux.