Une palette de couleurs automnales

Appareil Canon

Canon EOS 500D

Exposition 1/8 sec

Ouverture f/16

Focale 50 mm

ISO 100

Objectif EF50mm f/1.8 STM

Programme Automatique

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Lightroom Classic 8.1 (Windows)

Sur les hauteurs de ma commune de St-Jean-des-Bois, les couleurs sont, jour après jour, de plus en plus chatoyantes quand le soleil projette ses rayons sur les haies champêtres. Quand, en plus, le brouillard s'attarde dans la vallée de l'Egrenne qui délimite le département de l'Orne et celui de la Manche, le paysage devient digne d'une carte postale ! Il n' y a plus qu'à contempler !