Le soleil s'est couché derrière les nuages

Appareil Panasonic

DC-FZ82

Exposition 1/160 sec

Ouverture f/5.5

Focale 53.8 mm

ISO 80

Programme Automatique

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Windows Photo Editor 10.0.10011.16384

Encore une belle journée d'automne ensoleillée, quasiment pas de vent.

Tout de même quelques nuages au loin, vers l’ouest et la vallée du Rhône, en direction du coucher de soleil comme en témoigne la photo.

Coté températures, l’après-midi en ce moment nous sommes environ 3°C sous les normales. Pour les minimale nous sommes nettement sous les normales de par endroit 5 à 10°C.

En effet depuis mardi, les températures sont à la limite des gelée pour Sivergues avec 1°C et localement 0°C (sauf hier où le gradient était inversé entre pleines et reliefs).



Min/max du jour pour Sivergues (565m) : 1°C loc. 0°C/14°C



Bilan météo Septembre 2020 pour Sivergues (565m) :

Température maximale : 2°C loc. 1°C (27/09)

Température minimale : 31°C (14-17/09) ; 30,5°C (13/09) ; 30°C (12/09)

Précipitation maximale en 24H (de 0H à 0H J+1) : ≈ 22mm (22/09) ; 18mm (20/09)

Précipitation totale : ≈ 81mm

Rafale maximale : ≈ 80km/h loc. 90-100km/h (26/09)



Vigilances :

MétéoFrance (84) : Vert

Qualité de l'air (AtmoSud) : Bon