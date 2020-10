Embrasement lointain

Dim. originale 3968*2976px

Le Soleil se couche désormais derrière l'horizon avant 19h, avant le grand saut du changement d'heure dans huit jours.



Aujourd'hui encore, la journée s'est déroulée sous un ciel d'azur sur Marseille, les nuages restant à bonne distance sous forme d'altostratus à l'ouest sur le Golfe du Lion et le Languedoc, ou sous forme de cumulus vers les reliefs de l'Est provençal.

Le Mistral fut heureusement faible à modéré, en nette perte de vitesse par rapport à la veille.

Les températures restent toutefois en deçà des normales, avec un déficit de 3 à 4 degrés aujourd'hui.



Un autre déficit lié à la prédominance du Mistral et du soleil, c'est celui de la pluviométrie mensuelle (-80 à -90%), autour de 10 à 15mm seulement sur la basse vallée du Rhône de Montpellier à Marseille en passant par Nîmes, et alors qu'Octobre est normalement le mois le plus pluvieux de l'année dans nos régions. Nos voisins azuréens n'ont pas ce souci, mais en ont localement d'autres !