Aurore au pic d'Anie

Appareil Panasonic

DMC-FZ1000

Exposition 1/320 sec

Ouverture f/4.0

Focale 146 mm

ISO 125

Programme Automatique

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Elements 6.0 Windows

Par delà les brumes et brouillards du petit matin, le massif de l'Anie dans la haute vallée du Barétous s'éveille aux premiers rayons orientaux de l'astre majeur. L'impression est hivernale et la beauté de ce jour qui pointe stimule le marcheur et l'invite à se perdre un peu dans ces hauteurs où règnent les divinités assoupies de ce monde.