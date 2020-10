Voile toujours bien lointain

Dim. originale 3968*2976px

GPS 43.28°N, 5.37°E

Les cirrus stationnent toujours bien loin de la Provence, où la journée fut radieuse du matin au soir dans un air absolument limpide.

L'atténuation très nette du Mistral a favorisé une nuit bien fraîche pour la saison, avec au lever du soleil une température minimale de seulement 4.3°C à Marignane (-8.1°C sous les normes !), et de 8.8°C sur la Corniche où il faut remonter au 4 avril pour trouver une température minimale plus froide.



Avec le retour des flux méridionaux la semaine prochaine, les nuits devraient être de nouveau bien plus douces.