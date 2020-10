Randonnée vers la Calanque de Marseilleveyre

Dim. originale 4624*2136px

Appareil Xiaomi

Redmi Note 8 Pro

Exposition 24/24565 sec

Ouverture f/1.9

Focale 5.43 mm

ISO 100

Flash No Flash

GPS 43.21°N, 5.37°E

Agréable randonnée aujourd'hui sous un soleil radieux et de la douceur. De gauche à droite et de proche en lointain, nous pouvons voir: la Calanque de Marseilleveyre, la face sud du massif de Marseilleveyre, le Mont Puget (564 mètres), le Cap Canaille (363 mètres), le Cap de l'Aigle et, à l'horizon, le Cap Sicié dans le Var.