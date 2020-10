Brume et brouillard

ciel limpide, brume sèche ocre et brouillard .

Cette couche de stratus, apportée par le vent du nord s'assèche au passage des cols Bayard et Manse mais laisse sur place ses poussières et noyaux de condensation donnant cette couleur dorée . encore une belle journée à venir .