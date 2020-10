Au dessus du stratus

Difficile de ne pas craquer après la photo de ce matin ! Conditions presque idéales pour aller voir une gloire au dessus de ce nuage qui enveloppe ce petit sommet à l'entrée du Champsaur. Un peu de patience et au dessus du givre apparait mes spectre et gloire, mais pas d'arc blanc significatif . Au dessus du brouillard: le Pic de gleize puis au fond le plateau et le pic de Bure .