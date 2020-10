Retour au bercaille

Appareil NIKON CORPORATION

NIKON D850

Exposition 1/100 sec

Ouverture f/13

Focale 200 mm

ISO 125

Objectif 70.0-200.0 mm f/4.0

Programme Priorité vitesse

Mesure Multi-segment

Photographe JJK

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop 21.2 (Macintosh)

Pour un certain temps pour cause de problème familiaux...

Donc vous allez retrouver encore des photos de Rambouillet.

Beau temps toute la journée, mal grès l'installation de quelques cumulus en milieu de journée. Les hautes pressions se décalent lentement vers l'Est. L'arrivé de vent du sud, nous annonce un temps plus perturbé pour les jours à venir, mais beaucoup plus doux.