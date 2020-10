Appareil Canon

Canon EOS 750D

Exposition 1/80 sec

Ouverture f/18.2

Focale 79 mm

ISO 400

Objectif EF-S18-135mm f/3.5-5.6 IS STM

Programme Manuel

Mesure Multi-segment

Photographe Mathieu SIMON

Flash No Flash

Logiciel GIMP 2.10.20

Ce lundi soir, fin d'une deuxième journée calme et majoritairement ensoleillée, par un coucher de soleil aux multiples couleurs. Demain, la dépression Barbara génèrera des vents de plus en plus puissants.

Bonne soirée !

