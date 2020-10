Appareil Canon

Canon EOS 70D

Exposition 1/50 sec

Ouverture f/3.5

Focale 17 mm

ISO 100

Programme Automatique

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Magnifique ciel et devenu feu ce mardi 20 octobre 2020 au-dessus de la Lorraine et la façade de toutes les régions de France. Le dicton du jour sera "ciel rouge le matin la pluie et sur son chemin".