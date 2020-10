Appareil Panasonic

DC-FZ82

Exposition 1/800 sec

Ouverture f/4.0

Focale 4.8 mm

ISO 80

Programme Automatique

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Windows Photo Editor 10.0.10011.16384

Depuis le lieu dit ''le Castellas'' en direction Est avec vue au premier plan sur le rocher de l'Aiguille (730m), au fond à gauche à environ 45km (vol d'oiseau) la Montagne de Lure (1826m), et tout au fond au loin, peu visible, mais qu'on devine : le début des Alpes (du Sud).



Même temps qu'hier, sauf qu'aujourd'hui les températures remontent, surtout les minimales (min 9°C au village à 565m contre 4°C hier et 1°C loc. 0°C la semaine dernière), et surtout le vent se lève. Vent de Sud-Est, environ 40-45km/h ce matin au village, et au lieu de la photo qui est nettement plus exposé environ 60km/h.

Il devrait se renforcer d'environ 30km/h de plus cette nuit, mais rien de comparable aux départements placés en vigilance orange pour cette tempête.



Vigilances :

MétéoFrance (84) : Vert

Qualité de l'air (AtmoSud) : Bon