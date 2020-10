Stabilité dans la déprime

Appareil FUJIFILM

X-T20

Exposition 1/450 sec

Ouverture f/1

Focale 12 mm

ISO 200

Objectif 12.0 mm

Programme Priorité ouverture

Mesure Multi-segment

Photographe G. Louys-Jupiter

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Lightroom 5.7.1 (Windows)

Le ciel ne semble pas vraiment plus plaisant côté français, peut-être est-il même un poli plus chaotique. Mais le vent semble avoir légèrement molli : c'est toujours cela de pris !



This World Hell (KJ inside) ?

http://hithlum-on-earth.skyrock.com/

https://www.facebook.com/Hithlum.on.Earth/

https://500px.com/gxxiii



Bonne nuit à tous !