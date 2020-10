Ciel de traîne avec le passage de la dépression Barbara

Appareil Apple

iPhone 6

Exposition 1/3049 sec

Ouverture f/2.2

Focale 4.15 mm

ISO 32

Objectif iPhone 6 back camera 4.15mm f/2.2

Programme Automatique

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel 12.4.8

GPS 50.5°N, 2.49°E

Altitude GPS 68m

Temps assez agité avec un ciel de traîne. Nuageux et venteux mais également des périodes d'éclaircies et quelquefois de petites averses assez courtes de pluies . Températures en hausses avec le passage de la dépression, on relève 18° et un vent orienté au secteur S/O modéré soufflant en rafale.

Cette photographie est libre de droits (BY-NC-ND)