souvenirs du Queyras

Ce sont les vacances .... Alors je cède à la tentation d'envoyer une "carte postale".

Une douceur surprenante dans le Queyras à 2400m (montée et tee shirt à cette époque !). au dessus de crêtes le vent parait violent et les altocumulus se déplacent rapidement.

Plus loin à droite , un lac plus à l'ombre a commencé de geler .