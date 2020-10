Automne orageux #1

Appareil NIKON CORPORATION

NIKON D750

Exposition 1/6 sec

Ouverture f/10

Focale 29 mm

ISO 50

Objectif 24.0-70.0 mm f/2.8

Programme Manuel

Mesure Multi-segment

Photographe BEGOT Jeremy

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Lightroom Classic 10.0 (Windows)

Alors qu'il a plu toute la journée, j'étais loin de me douter de ce que la nature allait me réserver en fin d'après-midi.



Scrutant le radar de précipitation régulièrement pour voir comment allait évoluer mon cumuls de pluie journalier, je me rends compte qu'une ligne orageuse se met en place en vallée du Rhône comme c'est souvent le cas lors de ses épisode.



Je consulte alors la carte foudre, et la surprise, de l'activité est présente et qui plus est en quantité respectable pour un 23 Octobre.....



Je tente alors ma chance sans grande conviction sur un point de vue non loin de mon domicile donnant sur ce vaste système orageux. A peine arrivé, je louperai un bel impact à l'image de se que je vous propose ce soir.



L'activité étant très éparse je prend donc mon mal en patience sous une pluie faible à modéré mais sans vent se qui rend la prise de vue plus simple malgré les gouttes.





Puis au bout de 45min d'attente, ma patience est parfaitement récompensé avec un arc électrique venant frapper une des 8 éoliennes du Grand Boeuf qui me font face. Suite à cette première prise, j'étais loin d'imaginer ce qui allait arriver.