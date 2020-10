Automne orageux #2

Appareil NIKON CORPORATION

NIKON D750

Exposition 1/8 sec

Ouverture f/10

Focale 29 mm

ISO 50

Objectif 24.0-70.0 mm f/2.8

Programme Manuel

Mesure Multi-segment

Photographe BEGOT Jeremy

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Lightroom Classic 10.0 (Windows)

Nous voilà 12min plus tard et voila que Zeus se déchaine à nouveau devant mon objectif. Visuellement je ne voit que le plus lumineux des 6, oui oui j'ai bien 6!!

C'est en voulant regarder se que je venait de capturer, que je me suis rendu compte que je venais de réaliser une photo incroyable. Pas moins de 5 impacts dont certains ascendant vienne frapper le parc éolien du Grand Boeuf.



Je resterai encore plusieurs dizaine de minutes sur mon point de vue mais le système orageux s'évacuant vers l'est et donc les Alpes, l'activité électrique se faisait de moins en moins visible.



Voilà comme quoi il faut toujours persévérer