Temps automnal

Photo prise depuis le fameux rocher de Bellevue à Saignon avec vue sur la ville d'Apt ainsi que sa vallée, à gauche les contres-forts du Luberon, à droite les Monts de Vaucluse et tout au fond à droite le Ventoux.



Sinon, journée automnale entre nuages (comme ceux présent vers le Ventoux) et éclaircies, ciel un peu brumeux et quasiment pas de vent.



Hier soir, un orage modéré a traversé le Vaucluse d'Ouest en Est entre 20H et 21H30, il a donné 23mm pour Sivergues, ce qui nous donne 60mm pour le mois d'octobre.



Min/max du jour pour Sivergues (565m) : 9°C/17°C



Vigilances :

MétéoFrance (84) : Vert

Qualité de l'air (AtmoSud) : Bon