Cirque de Lescun depuis Lhers

Appareil Panasonic

DMC-FZ1000

Exposition 1/1300 sec

Ouverture f/5.0

Focale 21.41 mm

ISO 125

Programme Priorité ouverture

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Elements 6.0 Windows

Bien belle journée d'octobre en Pyrénées dont il fallait profiter. Avec la dernière tempête et ses vents de sud à 216km/h à Iraty, la neige a quasiment disparu et avec elle, les feuilles d'automne.

Le cirque de lescun conserve sa grandeur poétique et sa puissance dolomitique.

Au centre le Billare, à droite le pic d'Anie et à gauche la Table des 3 Rois, le Dhec de Lhurs, Ansabère, Pétragème, Achérito