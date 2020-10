Vallon suspendu d'Anaye

Appareil Panasonic

DMC-FZ1000

Exposition 1/2500 sec

Ouverture f/3.5

Focale 11.1 mm

ISO 125

Programme Priorité ouverture

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Elements 6.0 Windows

Sur les crêtes effilées du cirque de Lescun, la vue sur la masse du Billare et du vallon d'Anayé saisit le marcheur épris d'espaces sauvages. De là, on rejoint la source du Marmitou et tout en haut l'accès à la Table des 3 rois ainsi qu'au pic éponyme (2440 m) (dissimulés à gauche).

A droite, le seigneur des lieux, le pic d'Anie (2504 m) et en bas à droite, le refuge de Labérouat.