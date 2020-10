Place au ciel de traïne

Après les précipitations de la perturbation de la veille avec notamment un front froid bien actif et venteux (22.6 mm à ma VP2 et 84km/h enregistré à la Radome de Ploërmel), ce matin on retrouve de belles éclaircies malgré des cumulus quelque peu menaçants, mais les averses évitent pour l'instant le Ploërmelais .