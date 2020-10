Dim. originale 3968*2976px

Appareil HUAWEI

PRA-LX1

Exposition 1/100 sec

Ouverture f/2.2

Focale 3.83 mm

ISO 64

Programme Automatique

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel PRA-LX1 8.0.0.402(C432)

GPS 43.29°N, 5.37°E

Altitude GPS 138m

Après un samedi radieux sous un faible mistral, ce dimanche s'est déroulé majoritairement sous les entrées maritimes, véhiculées par un vent doux et humide remontant de Méditerranée, les températures flirtant avec la vingtaine de degrés.

Cette nouvelle journée venteuse n'améliore pas la situation de la sécheresse sur l'agglomération marseillaise. Les 15mm mensuels ne sont toujours pas atteints sur la Corniche, et les 250mm annuels non plus.



Avec le passage à l'heure d'hiver, il va falloir s'habituer aux couchers de soleil désormais bien précoces.



Photo prise depuis la colline de la Garde.