15 heures de liberté totale de déplacement (le Bas Rhin est sous couvre feu depuis la nuit de vendredi à hier) largement le temps d'aller jusqu'au piémont Vosgien, près de Molsheim, dans les vignes dorées à leur optimum pour 2 petites heures de marche. Oxygénation très bénéfique, en espérant que ce type de promenade restera toujours possible (la marche au grand air est très bénéfique pour l'immunité faut-il le rappeler).

La météo est agréable et douce pour la saison (18/19°C au moment du cliché, les 20°C sont atteints à Strasbourg en début d'après-midi) malgré le retour à l'heure d'hiver. Avant le retour de la pluie la nuit venue.

Photo prise entre Molsheim et Avolsheim, sur les hauteurs (Sentier du Bruderthal). Ici crémant et sylvaner, grains cueillis pour la plupart. Vue vers le nord est, moments couverts et rayons de soleil alternant encore.